Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor

19.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:03

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze yapılamayan uygulamalı derslerin videoları, eğitmen şefler tarafından hazırlanarak öğrencilerle paylaşılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze yapılamayan uygulamalı derslerin videoları, eğitmen şefler tarafından hazırlanarak öğrencilerle paylaşılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültede başlatılan uygulamayla öğrencilerin salgında yüz yüze yapılamayan derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Hastaoğlu, Türkiye'de turizm fakülteleri arasında örnek çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Üniversitenin eğitmen şeflerince hazırlanan derslerin profesyonel çekim ekibi tarafından desteklendiğini anlatan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Rektörlüğümüzün Bilimsel Araştırma Proje Birimi ve Turizm Fakültesi Dekanlığımızın destekleri ile temin ettiğimiz ve Türkiye'nin hiçbir turizm fakültesinde bulunmayan tam donanımlı mutfaklarımızda eğitmen şef hocalarımızla 6 uygulama dersinin 70'den fazla çekimi yapıldı. Mutfak uygulamaları, yiyecek ve içecek stilistliği, ileri mutfak teknikleri, dünya mutfağı, unlu mamuller, soğuk mutfak ve servis teknikleri derslerinin videolarının hazırlıkları, çekimi, montajlanması tamamlanarak öğrencilerle paylaşılmaya başlandı."

Hastaoğlu, hazırlanan videoların fakültenin Youtube kanalında yayınlandığını aktararak, "Diğer üniversitelerde mutfak eğitimi alan öğrencilere de erişim imkanı sağlıyoruz. Mutfaklarımızda en yeni ekipmanların yanı sıra kamera ve ses sistemi ile elde edilen görüntüler canlı olarak farklı bir ortama aktarılabilmektedir." ifadesini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde online eğitimde uygulamalı dersler videolarla destekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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