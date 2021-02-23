Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde diş tedavisinde yeni dönem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi klinikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yenilenerek kliniklerde tek kişilik cam bölmeler oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız fakültede yapılan çalışmaları inceleyerek Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu'ndan bilgi aldı. Rektör Yıldız'a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse de eşlik etti.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Yıldız, salgınla birlikte geçen yıl mart ayından itibaren hem Diş Hekimliği hem de diğer ağız diş sağlığı birimlerinde hasta almanın aciller dışında durdurulduğunu hatırlatarak, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi'nde hastalarımız için geçen yıl 43 cam bölme oluşturmuştuk. Hem bulaşmayı önlemek için hem de hastanın ve doktorun sağlığını korumak için bunu yapmıştık. Bu sene 27 özel hasta muayene odası daha yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek bir çalışmanın ortaya konulduğunun altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz hastaları alıyorlar, bire bir ilgileniyorlar. Hastadan sonra dezenfekte ediliyor, havalandırılıyor. Yarım saatlik bir süre sonra tekrar yeni hasta alınıyor. Bu açıdan Türkiye'ye örnek bir çalışma oldu. Hastalarımız gönül rahatlığıyla gelip diş tedavilerini yaptırabilirler. Bu konuda dekanımıza ben teşekkür ediyorum. Bu işte hizmet verenlere teşekkür ediyorum. Bu dönemde de diş tedavisinde birçok zorlukla karşılaşılıyor. Bu kabinleri yaptırdığımız için birçok şehirden hasta geliyor, bundan sonra daha da çok hastaya bakılabilecek. Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban