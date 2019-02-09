Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 45'inci Yılı Kutlandı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nin (CÜ) kuruluşunun 45'inci yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Görevimiz fikir üretip, bunu ürüne dönüştürmek" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 9 Şubat 1974'te kuruldu. Üniversitenin 45'inci yılı nedeni ile kampüs içindeki kültür merkezinde düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi'nin tanıtım videosu katılımcılara izletildi.

'SİVAS'IN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın geçmişten bugüne kadar alim ve üniversiteler şehri olduğunu söyledi. Tarih boyunca Sivas'ın ilim şehri olduğunu belirten Ayhan, "Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi, Gök Medrese, bunları düşündüğümüz zaman bu markanın oluşmasında medreselerimiz var. Şimdiki zamanda ise ilmimize, bilgimize, örf ve adetlerimize, kültürümüzün devamını sağlayacak olan üniversitelerimizdir. Dar'ül Ulema'nın geçmişten günümüze aktarılmasını sağlayan kurum da Cumhuriyet Üniversitemizdir. Buna emek sarf eden, katkı sağlayan tüm hocalarımızı, idarecilerimizi tebrik ediyorum. Hep beraber Sivas'ın marka değerini yükseltmek için ilimizin Dar'ül Ulema olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Üniversitemizin 45'inci yılı hayırlı olsun, bereketli olsun" dedi.

'GÖREVİMİZ FİKİR ÜRETMEK'

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise, üniversitelerin görevlerinin araştırma yapmak ve eğitim vermek olduğunu belirterek, "Görevimiz önce fikir üretmek sonra da bu fikri ürüne dönüştürmektir. Yaptığınız bütün çalışmalarda sizleri destekleyeceğimizi defaatle söylemiştim. Özellikle sağlık ve savunma sanayisinde çalışmalar yürütüyoruz. Mesela geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde deri hastalıklarını iyileştiren kozmetik ürün geliştirdik. Savunma sanayi için tamamen yerli malzemeleri kullanarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası ürettik. Malumunuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının henüz bir tedavisi, ilacı ya da iğnesi yok. Geçtiğimiz günlerde bu hastalığa ilaç üretmek adına bir çalıştay düzenledik. Daha başka alanlarda da ilaç üretmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluş öyküsünü anlatan belgesel katılımcılara izletildi. Programda ayrıca bilim, kültür, ve spor dalında dereceye giren akademisyen ve öğrencilere başarı belgesi verildi. Spor dalında ise Dünya Güreş Şampiyonu Taha Akgül'e başarı belgesi takdim edildi. Programın ardından katılımcılar üniversite kampüs alanı içerisinde yaşayan kuş çeşitlerinin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

- Sivas

Kaynak: DHA