Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması

23.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:21
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) hizmete açılan İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı'nda, bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) hizmete açılan İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı'nda, bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak.

SCÜ bünyesinde, 2018 yılında oluşturulan Kanser Araştırma Grubu'nun çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürmesi amacıyla 'İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı', Mühendislik Fakültesi'nde açıldı. Laboratuvarın açılışına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, laboratuvar sorumluları Doç. Dr. Neşe Keklikçioğlu Çakmak, Doç. Dr. Koray Sayın ve akademisyenler katıldı.

Açılışın ardından laboratuvarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Yıldız, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili laboratuvardan sorumlu akademisyenlerden bilgi aldı. Rektör Yıldız "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturmuştuk. Ayrıca çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı da geliştirmiştik. Bugün bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Kanser Araştırma Grubu'nun altyapısını güçlendirmiş olduk" dedi.

Laboratuvarda yapılması hedeflenen projelere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Laboratuvarda kansere yönelik ilaç adaylarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar her türlü ilacın sentezlenebileceği gerekli ekipman ve koşullarına sahiptir. Laboratuvarda sadece kansere yönelik değil talep gelmesi halinde diğer hedeflere yönelik araştırmalar da yapılabilmektedir. Özellikle 2021 ve 2022 yıllarında, ülkemizde bol miktarda bulunan bor temelli ilaç araştırmalarının da yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:22:25. #1.15#
title