Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kovid-19'la geçen 1,5 senelik özlemi tanıtım filmiyle ele aldı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kovid-19'la geçen 1,5 senelik özlemi tanıtım filmiyle ele aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kovid-19'la geçen 1,5 senelik özlemi tanıtım filmiyle ele aldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle geçen 1,5 senenin ardından 20 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde hazırlanan tanıtım filmi sosyal medyada ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle geçen 1,5 senenin ardından 20 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde hazırlanan tanıtım filmi sosyal medyada ilgi görüyor.

SCÜ Kurumsal İletişim Merkezince (KİMER) hazırlanan tanıtım filmi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mart 2020'de ilk pozitif vakayı açıkladığı görüntüyle başlıyor.

Üniversitenin amfi, sınıf, yemekhane, kütüphane ve spor alanlarının salgın dönemindeki boş hallerinin kronolojik şekilde kayıt altına alındığı tanıtım filminde, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere gönderdiği mesaj da yer alıyor.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarında, "Sevgili öğrencilerimiz, rektörümüzden mesaj var. Eylül'de yerleşkemizde güller açacak" başlığıyla yayınlanan tanıtım filmi, kısa sürede binlerce kez görüntülenerek beğeni aldı.

Filmde Yıldız'ın, "Sevgili öğrencilerim, 1,5 senelik ayrılığın ardından sizlerle buluşacağız. Akademik ve idari kadromuzla siz kıymetli öğrencilerimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Unutmayalım ki biz kocaman bir aileyiz. Ailemize yeni katılan tüm öğrencilerimizle 20 Eylül'de yerleşkemizde yeniden güller açacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kovid-19'la geçen 1,5 senelik özlemi tanıtım filmiyle ele aldı - Haberler
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