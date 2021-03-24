Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği protokollerini sürdürüyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği protokollerini sürdürüyor

24.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:41
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği protokollerini sürdürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜNAM) ile Altın Elektronik Sanayi Ticaret AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜNAM) ile Altın Elektronik Sanayi Ticaret AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, CÜNAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Demir ve Altın Elektronik AŞ Genel Müdürü Mutlu Türkoğlu'nun katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, ortak projeler geliştirilecek ve yürütülen projelerde karşılıklı materyal ve personel desteği sağlanacak.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Yıldız, "Yakın üniversiteler ve şehrimizde bulunan birçok kuruluşla ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Altın Elektronik de bize bu anlamda katkı vereceğini beyan etti. Onlarla bugün bir Ar-Ge iş birliği protokolü yapıyoruz. Mutlu Bey'in şahsında Altın Elektronik firmasına teşekkür ediyorum. Birçok firmamızla bu tür çalışmaları ve protokolleri yapacağız. Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir merkez. İnşallah bu merkez kurulduğu zaman da inovatif çalışmalar yapacağız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu ise üniversitenin ve CÜNAM'ın attığı adımları takdirle izlediklerini belirterek, bun çalışmalarda kendilerinin de yer almalarından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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