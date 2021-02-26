Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü

26.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:48
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Anadolu Üniversitesi'nin eczacılık fakülteleri arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Anadolu Üniversitesi'nin eczacılık fakülteleri arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi söz konusu protokol kapsamında fakülteler arası dersler, uygulamalar ve mezuniyet projeleri gibi konular çerçevesinde eczacılık fakültesine destek olacak.

SCÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yeni bir protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olduğuna dikkati çeken Ulusoy, "Hem bazı projeler hem de lisansüstü programlar anlamında bu protokol çerçevesinde bize destek verecekler. 5 yıllık protokol sayede fakültemize ve öğrencilerimize çok daha fazla eğitimci çeşitliliği sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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