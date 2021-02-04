Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güz dönemi uzaktan eğitim sayısal verilerini açıkladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ), 2020-2021 yılı güz dönemi uzaktan eğitim sayısal verileri açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayından bu yana tüm üniversitelerde dersler uzaktan eğitimle veriliyor.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Microsoft Teams 34 bin 812 aktif kullanıcı sayısına ulaşırken, Teams üzerinde açılan ders, grup benzeri ekip sayısı 11 bin 28 oldu.

150 bin 33 canlı ders yapılırken, 993 bin 191 sohbet sayısı tespit edildi. Video süresi 25 milyon 850 bin 312, ses süresi 49 milyon 424 bin 807 ve ekran paylaşım süresi ise 24 milyon 37 bin 362 dakikaya ulaştı.

Uzaktan eğitim sistemiyle enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında toplam 1224 akademisyen tarafından haftalık 22 bin 852 ders canlı gerçekleştirilirken bu sayı 15 hafta boyunca 342 bin 780 saate ulaştı. Sistem üzerinden 7 bin 928 ders açılırken, 37 bin 575 öğrenci sistemi aktif kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde