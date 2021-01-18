Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çevrimiçi söyleşi programlarına devam ediyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından "Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik" konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından "Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik" konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Hastaoğlu yaptı.

Söyleyişe konuşmacı olarak ise SCÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can ile İstanbul Üniversitesi Fen ve Mühendislik Alanı Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Devrim Memiş katıldı.

Bilimsel çalışmalarda etik ihlaller, etik konusunda doğru bilinen yanlışlar, etik konusunun önemi ve bilimsel çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını ele alındığı söyleşiye yaklaşık 70 kişi iştirak etti.

Katılımcıların sorularına verilen cevaplarla sonlanan çevrimiçi söyleşi yaklaşık 75 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde