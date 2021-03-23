Bor madeninde önemli gelişme: Kansere karşı yeni bir dönem başlayacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete açılan "İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı"nda bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan Kanser Araştırma Grubu'nun çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürülmesini sağlamak amacıyla "İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı" Mühendislik Fakültesi'nde açıldı.

Laboratuvarın açılışına rektör Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, laboratuvar sorumluları Doç. Dr. Neşe Keklikçioğlu Çakmak, Doç. Dr. Koray Sayın ve akademisyenler katıldı.

Açılışın ardından laboratuvarda incelemelerde bulunan Yıldız, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili laboratuvardan sorumlu akademisyenlerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, 2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturduklarını anımsattı.

Çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Kanser Araştırma Grubu'nun altyapısını güçlendirmiş olduk. Laboratuvarda kansere yönelik ilaç adaylarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar her türlü ilacın sentezlenebileceği gerekli ekipman ve koşullarına sahiptir. Laboratuvarda sadece kansere yönelik değil talep gelmesi halinde diğer hedeflere yönelik araştırmalar da yapılabilmektedir. Özellikle 2021 ve 2022 yıllarında ülkemizde bol miktarda bulunan bor temelli ilaç araştırmalarının da yapılması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer