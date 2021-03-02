Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ABD'deki resim yarışmasından ödülle döndü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş, ABD'de yapılan, 34 farklı ülkeden 1206 çalışmanın katıldığı uluslararası resim yarışmasında "Special Merit" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde sanatçıların katılımı ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İnternational Abstract Art Competition" başlıklı yarışmada çeşitli başlıklar altında değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sonucunda Türkiye'den sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş, ödüle layık görüldü.

Boydaş, gerek sağlanan çalışma imkanından gerekse desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban