Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 55 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapacak
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 55 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapacak

08.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:47
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 55 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), bu yıl 55 ülkeden yabancı öğrenci eğitim alacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), bu yıl 55 ülkeden yabancı öğrenci eğitim alacak.

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerine yabancı öğrencilerin yoğun ilgi göstermesinden memnun olduklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın bu konuya verdiği özel önem sayesinde yabancı öğrenci alımı noktasında bereketli yıl yaşadıklarını aktaran Yıldırım, 55 ülkeden yaklaşık bin yabancı öğrenciye eğitim verileceğini bildirdi.

Yıldırım, bu yıl ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıla kadar 14 ülkeden uluslararası öğrencimiz varken bu yıl ülke çeşitliliği artarak üniversitemiz 55 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez Ürdün, Etiyopya, Çad, Gana, Cibuti, Tanzanya, ABD, Hollanda, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerden de yabancı öğrenci aldık. Önümüzdeki yıllarda hem yabancı öğrenci sayısını hem de ülke çeşitliliğini artırmayı planlamaktayız."

Dünyanın birçok ülkesinde eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfı'yla protokol imzaladıklarını anımsatan Yıldırım, protokol çerçevesinde bu okullardan mezun olan yaklaşık 300 öğrencinin Cumhuriyet Üniversitesine kaydının yapılacağı bilgisini de verdi.

Cumhuriyet Üniversitesini tercih eden Afganistan uyruklu Zehra Ahlaki ise Sivas'ı ve üniversiteyi çok beğendiğini belirterek, "Ebelik bölümünü kazandım ve Uluslararası İlişkiler Öğrenci Ofisi'ne kaydımı yapmak için geldim. Üniversiteyi çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'dan gelen Arman Maratoğlu da köklü ve gelenekleri olan bir üniversitede eğitim görmek istediğini ve bu aşamada araştırmaları sonucunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesini tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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