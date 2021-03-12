Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel klip
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel klip

12.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:41
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel klip

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla video klip hazırladı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla video klip hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TBMM tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan klipte, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör, hakimler, savcılar, avukatlar, polis memurları, adliye personeli ile onların çocukları İstiklal Marşı'nın dizeleri seslendirdi.

Kısa film tekniğiyle çekilen ve senaryoya göre anne ve babasıyla adliyeye gelen küçük kız, bekleme sırasında adliye koridorunda bulunan televizyondaki haberleri izliyor. Ekrandaki spiker, İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla stüdyoya davet ettiği çocuktan İstiklal Marşı'nı okumasını istiyor. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyan stüdyodaki çocuğu gören adliye koridorundaki küçük kız, yerinden kalkarak televizyona doğru yaklaşıp İstiklal Marşı'nın ikinci kıtasını okumaya başlıyor.

Güvenlik noktasındaki polis memurlarının devam ettirdiği İstiklal Marşı'nı avukatlar, savcılar, hakimler ve adliye personeli de okuyor.

Küçük kız, klibin sonunda Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya, "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyor, Uğurlu da "Sen hiç merak etme evladım. Bizler varken, senin gibi vatan evlatları varken hiçbir güç bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıramayacak." karşılığını veriyor.

Vatan, bayrak ve ezan gibi Türk milletinin ortak manevi duygularının da yoğun olarak işlendiği video klipte salgın sürecinin ardından Tarihi Kent Meydanı'nda kılınan ilk cuma namazından görüntüler de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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