Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından İstiklal Marşı klibi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından İstiklal Marşı klibi

SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını hazırladığı kliple kutladı. Klipte, başsavcı, hakim, avukat, adliye personeli, marşın 10 kıtasını seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir klip hazırlandı. Ailesi ile adliye binasına giden ve televizyonda izlediği İstiklal Marşı okuyan çocuktan etkilenen bir kız çocuğunun başlatmasıyla sırasıyla, polis, avukat, adliye personeli, savcı ve hakimler İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Son kıtayı ise Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu seslendirdi. Klibin sonunda ise marşı okuma akımı başlatan Elif Ece Kutluboğa'nın Başsavcı Uğurlu'ya "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleri ve aldığı cevap dikkat çekti. Klip büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı