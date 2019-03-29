Sivas Çevreci Rektör, Doğum Günü Hediyesi Olarak Fidan Diktiriyor

Çevreci Rektör, doğum günü hediyesi olarak fidan diktiriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitede eğitim gören öğrenciler ile personelin doğum günlerini SMS ile kutluyor. Doğum günü olan kişilerin adına kampüs çevresine 1 fidan dikiliyor. Uygulama, öğrenci ve personelin büyük ilgisini çekiyor.

2016 yılında göreve gelen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, her öğrencinin ve kurum personelinin bir dikili ağacı olması için çalışma başlattı. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas Fidanlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, personel ve öğrenciler için doğum günlerinde fidan dikimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında üniversitede eğitim gören öğrenciler ile personelin doğum günlerinde Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız adına 'Doğum gününüzü kutlar, sağlık ve mutlulukla nice yıllar dilerim. Doğum gününüz anısına bir fidan dikilmiştir' yazılı SMS gönderiliyor. Gönderilen SMS sonrasında üniversitenin belirlenen çeşitli noktalarına fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 2017 yılında yaklaşık 100 bin, 2018 yılında yaklaşık 80 bin fidan dikildi. 2019 yılında ise 60 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca doğum günü haricinde personel ve öğrenciler bağış yaparak da fidan diktirebiliyor. Projede SMS sonrasında mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan öğrenciler ve personel ise memnuniyetlerini dile getiriyor. Öğrencilerin sosyal medyada ise üniversiteyi ve Rektör Alim Yıldız'ı etiketleyerek, Canım okulumdan en güzel doğum günü hediyesi. Bu anlamlı hediye için teşekkürler Sayın Rektörüm. İyi ki Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiyim, Doğum günümde bir canın daha toprakta hayat bulmasına vesile olan rektörümüz Alim Yıldız'a teşekkürler gibi paylaşımlarda bulunuyorlar.

'ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE BİR ESERLERİ OLSUN İSTİYORUZ'

Etkinlik hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 2017 yılında yaklaşık 100 bine yakın fidan diktik. 2018 yılında yaklaşık 80 bin fidan diktik, bu sene de 60 binin üzerinde fidan dikeceğiz. Bu sadece şehir merkezinde olanlar, ilçelerdeki okullarımızda da fidan dikiyoruz. Böylece 3 yıldır burada olan her bir öğrencimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız için 3'üncü fidanlar dikildi. İnşallah gelecek yıl 4'üncü fidanları da dikeceğiz. Bu ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Üniversitemizin boş alanlarına fidan dikiyoruz. Yine üniversitemizin üst kısımlarına da dikiyoruz. Bunlar çam fidanı olmasına rağmen üniversite içerisinde bu sene meyve fidanları da dikeceğiz. Öğrencilerimiz ve diğerler hocalarımız ve çalışanlarımızdan zaman zaman bize geri dönüşler oluyor. Çok şaşırdıklarını ve memnun olduklarını ifade ediyorlar. Doğum günlerinde 'Adınıza bir fidan dikilmiştir, doğum gününüzü kutluyoruz' şeklinde mesaj gönderiyoruz. Bir çoğu şaşırıyor, bir çoğu da teşekkür ediyor. İnşallah bu böyle devam eder. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. En azından hocalarımızın, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin üniversite içerisinde bir eserleri olsun istiyoruz. Yıllar sonra geldiğinde, bir öğrencimiz mezun olduğunda, kendi dikmiş olduğu ağaçları görebilsin isterizdedi.

'DOĞUM GÜNÜNDE ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE'

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Tutar adına dikilen fidan nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, 25 Mart benim doğum günüm. Sabah uyandığımda benim doğum günümü ilk kutlayan rektörümüz oldu. Öyle güzel bir hediye ile kutladı ki ben o anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bir doğum gününde alınabilecek en güzel hediye bir ağaç ve o ağaç siz ölseniz dahi sizin adınıza dünyada var olmaya devam edecek. Rektörümüze ve bu projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok nazik ve ince düşünülmüş güzel bir hediyeydi dedi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olan ve 23 Mart'ta doğan Mustafa Hilmi Bulut ise, Her doğum günümde böyle hocamızdan mesaj gelmesi, adımıza ağaç dikiliyor olması ve doğum günümüzün kutlanması bizi çok gurur verici. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece dikili ağacımız değil, dikili ağaçlarımız olacak. O da ayrıca mutlu ediyor. Hocamıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan ve 25 Mart'ta doğum günü mesajını alan Ayşe Mine Eğüz ise, Doğum günümde rektör hocamdan böyle bir mesaj almak beni çok özel hissettirdi. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir uygulama var mı bilmiyorum ama insanın dünyada dikili bir ağacı olduğunu bilmesi çok güzel bir his. Rektörümüze personeline, doğaya ve öğrencilerine gösterdiği sevgiden dolayı çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA