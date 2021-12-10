Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Görev Alanı:

Yapım hizmetleri, Proje hizmetleri, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm hizmetleri, Çevre Denetim ve Yönetim hizmetleri, ÇED ve Çevre İzin hizmetleri, Yapı Denetim hizmetleri, Yapı Malzemeleri hizmetleri, Milli Emlak hizmetleri, Yerel yönetim hizmetleri, Tabiat Varlıklarını koruma hizmetleri, İmar ve Planlama hizmetleri Kamu Hizmet Standartları

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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