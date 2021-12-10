Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Habermetre - Haberler | Toplum

Görev Alanı: Yapım hizmetleri, Proje hizmetleri, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm hizmetleri, Çevre Denetim ve Yönetim hizmetleri, ÇED ve Çevre İzin hizmetleri, Yapı Denetim hizmetleri, Yapı Malzemeleri hizmetleri, Milli Emlak hizmetleri, Yerel yönetim hizmetleri, Tabiat Varlıklarını koruma...

Görev Alanı:

Yapım hizmetleri, Proje hizmetleri, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm hizmetleri, Çevre Denetim ve Yönetim hizmetleri, ÇED ve Çevre İzin hizmetleri, Yapı Denetim hizmetleri, Yapı Malzemeleri hizmetleri, Milli Emlak hizmetleri, Yerel yönetim hizmetleri, Tabiat Varlıklarını koruma hizmetleri, İmar ve Planlama hizmetleri Kamu Hizmet Standartları

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title