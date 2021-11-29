Sivas Çeçen Kafkas Derneği Başkanı Ergüven'den "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına tepki Açıklaması - Haberler
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Sivas Çeçen Kafkas Derneği Başkanı Ergüven'den "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına tepki Açıklaması

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas Çeçen Kafkas Derneği Başkanı Ergüven'den

Sivas Çeçen Kafkas Derneği Başkanı Ayhan Ergüven, "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin, "Alt kimliklerimiz zenginliklerimiz olmakla birlikte bizler, Türk kimliğine ve bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına büyük bir onur ile sahibiz.

SİVAS (AA) - Sivas Çeçen Kafkas Derneği Başkanı Ayhan Ergüven, "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin, "Alt kimliklerimiz zenginliklerimiz olmakla birlikte bizler, Türk kimliğine ve bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına büyük bir onur ile sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ergüven, yazılı açıklamasında, Almanya menşeli basın organında yayımlanan belgeselde yer alan, Türkiye'de Çerkezlerin asimile edildiği iddialarına tepki gösterdi.

Türkiye'de herkesin özgürce yaşadığını vurgulayan Ergüven, şunları kaydetti:

"Tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya'daki kalesi olmuş Kafkas halkları, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin yegane savunucuları ve bu devletin kurucu unsurlarıdır. Alt kimliklerimiz zenginliklerimiz olmakla birlikte bizler, Türk kimliğine ve bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına büyük bir onur ile sahibiz. Bu bağlamda gerek kültürümüzle gerekse dillerimizle Türk devletinde hep beraber özgürce yaşamaktayız.

Bir kez daha üzerine basa basa şunu söylüyoruz: Kafkas halkları, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür birer fertleri ve kurucu unsurlarıdır."

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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