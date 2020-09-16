Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın inşası devam ediyor Sivas'ta 20 milyon liralık bütçeyle 50 bin metrekare alanda yapımı devam eden 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli "Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası"nın tamamlandığında Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması bekleniyor.

Sivas'ta 20 milyon liralık bütçeyle 50 bin metrekare alanda yapımı devam eden 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli "Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası"nın tamamlandığında Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması bekleniyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından ilk sıralarda yer alan Sivas'ta geçen yıl Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Ticaret Borsası başta olmak üzere birçok devlet kurumunun desteğiyle temeli atılan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın inşası devam ediyor.

Ulaş ilçesi Kovalı mevkisinde 20 milyon liralık bütçeyle 50 bin metrekare alanda yapımı devam eden tesis, faaliyete geçtiğinde aynı anda 1000 küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvanın pazarlanmasına olanak sağlayacak.

Tesisin, tamamlandığında Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

"Yakın zamanda da ülkemizde tek olacak olan ot borsasına başlayacağız"

Projenin hayata geçirildiği alanda incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.

Projenin ikinci etabını oluşturan ot borsasının Türkiye'de alanında tek olacağına dikkati çeken Ayhan, "Yakın zamanda da ülkemizde tek olacak ot borsasına başlayacağız. İlimizde yeni bir projenin daha hayat bulması için yoğun gayret gösteren yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi" kapsamında Körtuzla köyünde silajlık mısır hasadına katılan Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak mısır hasat makinesinin direksiyonuna geçip hasat yaptı.

Sivas'ın nitelikli kaba yem üretiminde önemli bir merkez üssü haline geleceğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"İyi bir sinerji oluşturduk. Yaklaşık yüzde 10 kaliteli kaba yem ekimi yapılmakta. Kaba yem hayvancılıkta en büyük maliyeti tutmaktadır. Kendi yemimizi kendimiz üretmemiz gerekmektedir. Üreten Sivas, Gelişen Sivas Projesi kapsamında kaba yem açığının giderilmesi için projeler başlattık. Geçen yıl başlattığımız projenin bu yıl devamlılığı görmek çok güzel. Bu işlerde önemli olan sürdürülebilir olmak. Bu sene 3 bin paket silajlık mısır, 50 ton yonca, 100 ton da korunga tohumu desteği sağladık. İlimiz gittikçe nitelikli kaba yem üretiminde önemli bir merkez üssü haline gelecek."

Kaynak: AA