Sivas Buz Yüzeydeki Minare İlgi Çekti

Buz yüzeydeki minare ilgi çekti

Sivas'ın Hafik ilçesindeki sulama barajının suyu altındaki Pusat köyünden geriye kalan ve su üzerinde bir kısmı gözüken minare, donan yüzeyle birlikte ilginç bir görüntü oluşturdu.

Pusat Çayı üzerine inşa edilen Pusat Özen Barajı, 2009 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak Pusat ile Maden köylerinin yerleşim yerlerini yuttu. Yaklaşık 11 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajın yüzeyinde, sadece Pusat köyü camisinin minaresi kaldı. Pusat köyü sakinleri devlet desteğiyle yaklaşık 500 metre yükseklikteki Ördek Tepesi'ne yerleşti.

Yazın su seviyesinin yükseldiği ve sadece külah kısmının gözüktüğü barajda, kışla birlikte su seviyesinin düşmesiyle şerefe kısmı da görünür hale geldi. Sıfırın altında seyreden soğuk havaların etkisi ile baraj yüzeyinin yaklaşık 15-20 santimetre kalınlığında buzla kaplanmasıyla, minare de ilginç bir görüntü oluşturdu. Buz arasından yükselen minare, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte ilgi çekti. Minarenin buzlar arasındaki görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi. Bölgeden geçen meraklılar da bu manzarayı kayda aldı.

Kaynak: DHA