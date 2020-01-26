Sivas buz tuttu
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Sivas buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.

26.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:08
Sivas buz tuttu

'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.


Sivas'ta şehir merkezinde hissedilir hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinden geçen 'ın yüzeyi kısmen buz tuttu. Merkez ilçeye bağlı Serpincik köyünde bulunan Serpincik göleti tamamen buz tutarken, göletin üzerinde rahatlıkla yüründü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hafta içerisinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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