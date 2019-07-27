SİVAS Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 20 Temmuz'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ömer C.'ye ait büfede meydana geldi. Sabah büfesini açmak için gelen Ömer C. büfesinde yaklaşık 150 paket sigaranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede sigaraları çalan kişinin N.H. olduğunu tespit etti. Ekipler büfenin müşterisi de olan N.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA