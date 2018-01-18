Sivas Bir Otobüste 137 Kaçak Göçmen

Bir otobüste 137 kaçak göçmen

Sivas'ın Gölova ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 137 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Erzincan karayolunun Gölova ilçesi girişinde A.C.Ş. yönetimindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 107 Afganistan, 23 Pakistan, 4 Bangladeş ve 3 Eritre uyruklu 137 kişinin olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri daha öncede göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkası bulunan otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, araca da el koydu.Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.