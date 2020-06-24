Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde inşaat çalışmaları sürüyor Sivas'ta, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idari ve hizmet binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idari ve hizmet binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, inşaatta gelinen son aşama hakkında Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Normalleşme takvimi içerisinde sahada ki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Ayhan, "Sivas halkının, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, siyasetçilerimizin, milletvekillerimizin birlikte organize olarak Sivasımızın ihtiyacı olan bu üniversite konusunda yekvücut olduğunu görmüş olduk. Sivas halkının arzu ve isteklerine karşılık veren Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarının ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruldu." ifadelerini kullandı.

Sivas'a modern ve teknolojik altyapısıyla çok güzel bir eğitim tesisi kazandırıldığını aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas yükseköğretim alanında çok büyük bir değer kazandı. Tabii ki fiziki bir gerçekleşme için de zamana ihtiyacımız var. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bu alanın Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tahsis edilmesine karar verdik. Bölgenin yol kenarı ve kavşak noktasında bulunması da çok önemli. Bu süreçte Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın ciddi

destekleri oldu. Yüklenici firmamızın kazasız belasız bir şekilde bu süreci tamamlayarak güzel bir iş çıkarmasını arzu ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA