Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin online konferans uygulaması devam ediyor
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin online konferans uygulaması devam ediyor

14.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:24
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin online konferans uygulaması devam ediyor

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans programında akademik ve idari personele uydu teknolojileriyle ilgili bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans programında akademik ve idari personele uydu teknolojileriyle ilgili bilgi verdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kuzu, üniversitenin "Kariyer Merkezi ve Öğrenci Toplulukları" koordinasyonuyla gerçekleştirilen online konferans programının bu haftaki konuğu oldu.

Yaklaşık 6 yıl Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Enstitüsü Müdürlüğü görevini de yürüten Kuzu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde geldiği aşamayı değerlendirdi.

Ülke olarak bu alanda çok büyük hedeflerinin olduğunu belirten Kuzu, 2023 yol haritasına doğru ilerlediklerini kaydetti.

Uyduların doğal afetler, haber, tarım, bilim, güvenlik, harita, hava durumu, medya ve televizyon gibi pek çok alanda kullanıldığına dikkati çeken Kuzu, uzay araştırmaları konusunda yapılan çalışmalara da değindi, akademik ve idari personelin sorularını yanıtladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Kuzu'ya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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