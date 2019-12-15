Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.

15.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:52
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek

Bilim ve yönetimi, bugün oynanacak olan müsabakası öncesi 'a destek olmak amacıyla 'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.


Sivasspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivasspor'un iç saha maçlarını kaçırmadığını söyleyerek Yiğidolar'a Fenerbahçe maçında başarı diledi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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