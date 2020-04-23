Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idari personel alacak
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idari personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama ile teknik ve idari personel alımı yapacak.

23.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:24
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idari personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama ile teknik ve idari personel alımı yapacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yaptığı yazılı açıklamada, akademik personelde olduğu gibi idari personel temininde de ehliyet ve liyakat esasına dayalı nitelikli eleman istihdamını hakkaniyetli bir çerçevede gerçekleştirme gayretinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda üniversitenin idari birimlerinde istihdam edilecek kadroların birimlerin ihtiyacına göre dağılımını, personelin niteliklerini ve değerlendirme süreçlerini yürütmek amacıyla İstihdam ve İnsan Kaynakları Komisyonu kurduklarını aktaran Kul, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz marifetiyle birimlerin personel ihtiyaçları belirlenmiş, naklen atama yapılacak kadrolara en yetkin ve üniversitemizde çalışmaya istekli personele başvuru imkanı tanımak amacıyla üniversitemiz resmi internet sitesinde duyuru yayınlanmıştır. Kurumsallaşma yolunda hızlı ve emin adımlarla yola devam eden üniversitemizin personel kalitesinin artırılması, görevin gerektirdiği yeterlilik, nitelik ve yeteneklerin ölçü alınarak liyakatı en uygun olana görevin teslimi gayesiyle yapılan bu çağrıya yetkin arkadaşların müracaatlarını bekliyoruz."

Kul, başvuru yapacak adayların başvuru dilekçesi, onaylı hizmet belgesi, özgeçmiş ve tecrübe belgesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya e-mail yoluyla başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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