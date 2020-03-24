Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dezenfekte edildi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
24.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:23
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar da ortak kullanım alanlarında personelin ve misafirlerin kullanımına sunuldu.
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Kaynak: AA