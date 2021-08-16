Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü
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Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü

Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat'ta bin 127 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine Sivas'ı temsilen katılan sporcular 8 madalya kazandı.

Tokat'ta bin 127 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine Sivas'ı temsilen katılan sporcular 8 madalya kazandı.

Tokat'ta, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun tarafından düzenlenen "2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri" müsabakaları sona erdi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün süren 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine 58 il, 153 kulüp ve bin 127 sporcu katıldı. Şampiyonada, kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Bilek Güreşi Antrenörü Mustafa Aydın nezaretinde yarışmaya Sivas'ı temsilen 13 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli maçlar yapan Sivaslı sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak kente döndü.

Dereceye giren Sivaslı sporcular şöyle:

"Ebubekir Öğer (master sol kol 100 kg Türkiye şampiyonu), Ömer Faruk Öğer (15 yaş altı sağ kol 65 kg Türkiye şampiyonu), Bahadır Şerbet (18 yaş altı sağ kol 70 kg Türkiye şampiyonu), Caner Kaygusuz (18 yaş altı sol kol 60 kg Türkiye 2.'si), Ömer Korkmaz (21 yaş altı sağ kol 55 kg Türkiye 2.'si), Ebubekir Öğer (master sağ kol 100 kg Türkiye 2.'si), Bahadır Şerbet (18 yaş altı gençler sol kol 70 kg Türkiye 3.'sü), Ferhat Çelik (21 yaş altı gençler 60 kg sol kol Türkiye 3'.sü) - SİVAS

Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü
Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü
Sivas Bilek Güreşi Takımı şampiyonadan 8 madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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