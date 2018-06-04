Sivas Bilal Erdoğan, TÜGVA Sivas Temsilciliğini açtı HD

Bilal Erdoğan, TÜGVA Sivas Temsilciliğini açtı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Sivas temsilciliğinin açılışını yaptı.

Sivas'ta Kepenek caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, TÜGVA Sivas Temsilcisi Erhak Çınar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra ise TÜGVA'nın faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi. Türkiye'nin yaş ortalaması 30 olan genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, Gençlerin geleceğini kuracak nasıl bir öndere, nasıl bir başkomutana ihtiyacımız var. Geleceğimizin bu çalkantılı dönemden nasıl çıkacağı, bu gemiye, bu çalkantılı sularda nasıl birisinin kaptanlık edeceği çok mühim. Gençlerimiz için bugün vereceğimiz karar çok önemli. ya Türkiye dünyada oyun kuran, kendi kararlarını kendi veren, bölgesindeki huzursuzluklara ve zulme dur diyen bir lider ülke olacak, ya da ipi başkasının elinde, başkalarının dediğini yapan, başkalarının önünde el pençe divan duran lider tarafından yönetilecek. Şimdi dünyanın en büyük projelerini yapan bir ülkeyiz. Amerika'sına Avrupa'sına rağmen kendi emniyetini sağlamak için Cerablus'ta, Afrin'de El Bab'ta askeri operasyonları gerçekleştirebilen bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bu millet 15-16 yıldaki kazanımlarını, atılımlarını çok daha ilerilere taşıyacak olan, gençliğimize aydınlık bir gelecek sunacak olan, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür destekleyeceğinden benim şüphem yoktur. Sivas'a hızlı treni getirmek istemeyenleri değil, Sivas'ı geleceğe taşımak isteyenleri elbette seçecektir dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI TÜGVA'YA GÖNDERELİM'

TÜGVA'da yazın gerçekleştirilecek kamplar hakkında bilgi veren Erdoğan TÜGVA'mızda yetişen gençlerimiz, evinin, okulunun dışında üçüncü adresi olarak TÜGVA'da değerlerini öğrenecek, inancını öğrenecek ve geleceğe dair teknolojiyi, bilimi, zamanın gereği eğitim olarak neyse bunlarla yetişecek. Yazın gerçekleştirilecek olan ortaokullara yönelik yaz okulları, liselere yönelik yaz kamplarımıza çocuklarımızı gönül rahatlığı içerisinde gönderelim. Bu kutlu yolculuğu, bizi değerlerimizden koparmak isteyenlerle olan mücadeleyi verecek, Türkiye'yi dünyanın lider ülkeleri arasında hak ettiği yere yerleştirecektir. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Davut Gül, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan ve il protokolü TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışını yaptı.