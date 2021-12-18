SİVAS (İHA) - Sivas beyaza büründü, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokaklarda buldu

- Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokaklarda buldu. Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas'ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde itkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının özlemini çeken Sivaslılar, gece geç saatlerde olmasına rağmen anı ölümsüzleştirerek bol bol fotoğraf çekindi. Gençler kendi aralarında kartopu savaşı yaptı. Karla kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Arkadaşlarıyla karın tadını çıkarmak için sokağa çıkan Murat Palabıyık, "Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı. Sivas'ın kara ihtiyacı vardı. İnşallah daha çok bereket gelir, daha çok yağar ve bu sene yağan bu kardan dolayı çiftçinin yüzü güler. Allah hayırlı uğurlu eğlesin" dedi.

"Beklediğimiz bir şeydi"

Ailesiyle karın keyfini çıkaran Samet Tecer, "Çok beklediğimiz bir şeydi ailemizle beraber bu güzel kar yağışının keyfini çıkartıyoruz. Yürüyüş yaptık, fotoğraf çekiniyoruz. Şimdiden karın tadını çıkarmaya başladık herkesi davet ediyorum" dedi.