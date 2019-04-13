Sivas Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi, Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine giden Bayram Ölmez yönetimindeki 60 YC 724 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Bilgin Yıldız (41) yönetimindeki 06 DY 9716 plakalı beton mikseri çarpıştı. İddiaya göre beton mikserinin dönüş yapmak istediği sırada yaşanan kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan sürücü Bayram Ölmez ile aynı aileden Türkan(47), Fethanet(9) ve Fahri Ölmez araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sonrası yaralılar otomobilden çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Türkan Ölmez ile Fethanet Ölmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, sürücü Bayram Ölmez ile Fahri Ölmez ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Türkan Ölmez ile Fethanet Ölmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Beton mikseri sürücüsü Bilgin Yıldız ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında ulaşıma kapanan yol ise yaklaşık 1 saat sonra açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA