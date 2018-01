Sivas Besiciler, Canlı Hayvan Bulmakta Zorlanıyor

Sivas kent merkezindeki ahırlar bölgesindeki besiciler canlı hayvan bulmakta sıkıntı yaşıyor. Et ithalinin başlaması ile birlikte zarar eden birçok besici ahırını kapatırken 5 bin canlı hayvan kapasitesi bulunan bölgede şu an 300 hayvan yer alıyor.

Yurt dışından et ithalinin başlaması ile birlikte Sivas'taki besiciler canlı hayvan bulmakta zorlanmaya başladı. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarlarından birisi olan Şarkışla Hayvan Pazarı ve Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapanması besicileri sıkıntıya soktu. Saman ve yem fiyatlarının da pahalı olmasından yakınan besiciler tarım politikalarını eleştirdi. Kurban Bayramı döneminde Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği ahırlar bölgesinde şimdi bir çok ahır boş durumda satılmayı bekliyor.

Sivas merkezdeki ahırlar bölgesinde besicilik işi ile uğraşan Mehmet Dirici (38) çevre illere hayvan almak için gittiklerini ancak pasaportsuz hayvan satıldığı için çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, Aynı zamanda kasap dükkanımız var. Biz kesim yapmak için burada hayvan bulamıyoruz. İlçelere hayvan aramaya gidiyoruz. Tokat'a gidiyoruz buradan. Kendi memleketimizde hayvan pazarımız yok. Hayvan alımı- satımı yok. Buradaki ahırların çoğu boş. Herkesin bir şikayeti var burada. Şimdi pasaport sıkıntısı çıktı. Biz pazara gidiyoruz. Pasaportsuz hayvan vermiyorlar. Burada kesimhaneye getiriyoruz, kesim yapmıyorlar pasaportu yok diye. Öncelikle bu hayvan pazarıyla ilgilenmeleri lazım. Pasaportsuz hayvanların pazara alınmaması lazım. Mesela Tokat'ta pasaportsuz hayvan satılıyor biz mecburen alıyoruz. Kasabım, ete ihtiyacım var benim. Buraya getiriyoruz, kesim yapmıyorlar. 'Pasaportu nerede, küpesi nerede' diye sıkıntı çıkarıyorlar dedi.

'300 HAYVAN ANCA VAR'

Bölgede besicilik yapan Yunus Ada (45) ise kendilerine kimsenin sahip çıkmadığını, bu yüzden ahırını satılığa çıkardığını belirterek şöyle konuştu

Kurban bayramından sonra vatandaş et 27 lira iken hayvan aldı, ahırına bağladı. Hayvanını besiye çekti. Et düştü 23 liraya. Bu hayvancılık yapacak kişinin şevkini tamamen bitiriyor. Ondan sonra dönüyoruz. Biz kendi hayvanımızı üreteceğiz. Nereye üreteceğiz. Bugün bizim bildiğimiz dünya kadar insanlar ellerindeki damızlık ineklerini kestirdi. Niye Yemin torbası çıkmış 65 liraya. Kepeğin torbası çıkmış 27 liraya. Bizim buradaki amacımız ne Kazanmak. Halka hizmet etmek ama şu anda ne halka hizmet edebiliyoruz, ne de kazanabiliyoruz. Hiçbir şey yok ortada. Sivas'a 16 kilometre olan yere her gün gidip geliyorsun. Belli saatlerde günde 2 defa otobüsümüz var. Köpeklerden vatandaş gidip gelmeye korkuyor. Sahip çıkan yok. Hayvancılık gelişmez bu ülkede. Bu vaziyette gelişmez. Hayvan pazarı bitik. Zarar ettiğin işi de yapmanın bir mantığı yok. Ben ahırımı satacağım. Alan varsa satıyorum. Zaten herkes satıyor şu anda ahırını. 'Ahırımı satmıyorum' diyen yok. Çünkü şu an kazanç yok. Buranın normalde kapasitesi 5 bin hayvan. Şu an 300 küçük baş, büyük baş hayvan ancak var.

'BURASI SİVAS'IN ET İHTİYACINI KARŞILAMAZ'

Yaptığı işten memnun olmadıklarını söyleyen besici İsmail Korkmaz (43) ise şunları dile getirdi

Şu anda burada yapılan ahırlar da, işletmeler de hepsi de tarıma bağlı işletme. Bu 200 tane 300 tane hayvanla da bir Sivas'ın et ihtiyacı karşılanmıyor. Ne oluyor Gidiyor dışarıdan hazır besiciden alıyor getiriyor. Getirirken de sıkıntı yaşıyor. Buraya bir şekilde el atacak, gerekirse teşviğini verecek. Gerekirse ilgililerini, yetkililerini gönderecek. Tespit komisyonunu kurarak bu şekilde bir çözüm bulacak.