Sivas Belediyespor Yeni Transferleriyle İmza Attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, transfer ettiği 11 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, anlaşma sağladığı 11 futbolcu için Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde toplu imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Hasan Karaman, törende yaptığı konuşmada, takımda geçen sezon forma giyen bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını anımsatarak, bu oyuncuların yerine yeni transferler yaptıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Karaman, titiz ve başarılı bir çalışma yürüten transfer komitesine teşekkür etti.

Karaman, kısıtlı bir bütçeye sahip olduklarını, bu nedenle bazı çok iyi oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını ve mevcut bütçe imkanlarıyla en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Giden oyuncularımız içerisinde gerçekten kaliteli oyuncularımız vardı. Bunlarla anlaşma yoluna girdik ve çok çalıştık ama bir türlü arkadaşlarla anlaşamadık. Gerçekten çok yüksek fiyatlar veriliyor, bizim o fiyatları verme şansımız yok. Bu sene inşallah kurduğumuz takımla güzel bir başarı elde edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Takımımız sıfırdan kuruluyormuş gibi bir durum oldu. Bu sene belki başlangıçta biraz bocalama olacak, olumsuzluk olacak ama ileri de inşallah bunu toparlayarak yolumuza devam edeceğiz."

Karaman, yeni transferlerin takıma hayırlı olmasını diledi.

Törende, Sivas Belediyespor'un kadrosuna kattığı Halide Edip Adıvarspor'dan Serkan Yavuz, Mersin İdman Yurdu'ndan Mesut Ağgül, Demir Grup Sivasspor'dan İbrahim İşçi, Tokatspor'dan Murat Cömert ve Ercüment Eray Ataklı, Sarıyerspor'da Ali Zorlu, Osmaniyespor'dan Emrah Bedir, Bayburtspor'dan Güray Gazioğlu, Erokspor'dan Günay Şakar, Nazilli Belediyespor'dan Berkay Öztuvan ve Etimesgut Belediyespor'dan Halil İbrahim Can ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde, Sivas Belediyespor Başkan Yardımcısı Ali İzgi ile yöneticiler Taner Karabal ve Kenan Karataş da hazır bulundu.