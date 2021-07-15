Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
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Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman koşu ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan yeşil-beyazlı takım, topla çalışmalar yaparak idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, bugün akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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