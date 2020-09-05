Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
05.09.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:54
TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İHA