Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
05.09.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:54

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Muhterem Nur Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya Sakarya
Şu an buradasınız: Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 13:54:37. #1.14#
title