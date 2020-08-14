Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın start verecek.
14.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:57
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın start verecek.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi ile yeniden anlaşan Sivas Belediyespor, iç transferde mevcut kadroyu korudu. Yeni sezon hazırlıklarına yarın tesislerinde başlayacak olan yeşil-beyazlılar, günlük idman programlarına göre antrenman yapacak. Antrenman öncesi takım korona virüs testinden geçecek.
Sivas temsilcisinin yapacağı hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak. - SİVAS
Kaynak: İHA