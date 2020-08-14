Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın start verecek.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın start verecek.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi ile yeniden anlaşan Sivas Belediyespor, iç transferde mevcut kadroyu korudu. Yeni sezon hazırlıklarına yarın tesislerinde başlayacak olan yeşil-beyazlılar, günlük idman programlarına göre antrenman yapacak. Antrenman öncesi takım korona virüs testinden geçecek.

Sivas temsilcisinin yapacağı hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak. - SİVAS

Kaynak: İHA