Sivas Belediyespor, Vanspor ile karşılaşacak
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Sivas Belediyespor, Vanspor ile karşılaşacak

03.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:34
Sivas Belediyespor, Vanspor ile karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda Vanspor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda Vanspor'a konuk olacak.

Sivas Belediyespor ile Vanspor, yarın oynanacak olan maçla birlikte ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha 2019-2020 sezonunda karşılaşmıştı. Oynanan iki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda taraftarlar 4 kez gol sevinci yaşadı. Sivas Belediyespor 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Vanspor da 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yarın saat 14.30'da başlayacak olan Vanspor - Sivas Belediyespor karşılaşması Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Kocaeli bölgesi hakemlerden Sait Tuzcu düdük çalacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor 1 puanla 14. sırada yer alırken, Vanspor ise 2 puanla 12. sırada yer alıyor. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Vanspor ile karşılaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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