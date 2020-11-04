Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır
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Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır

04.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:01
Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında yarın Van Spor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi tesislerinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile sürdü. Yeşil-beyazlılar daha sonra taktik çalışmasıyla idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor idmanın ardından konaklama yaptığı otelde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Van Spor ile Sivas Belediyespor karşılaşması yarın saat 13.00'de Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemi Berkan Çetin yönetecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır
Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır
Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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