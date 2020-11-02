Sivas Belediyespor, Van Spor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yeşil-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Van Spor Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Van Spor Futbol Kulübü ile Sivas Belediyespor 5 Kasım Perşembe günü saat 13.00'da Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çelik yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı