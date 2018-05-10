Sivas Belediyespor'un Rakibi Afyon Afjetspor
TFF 2. Lig'de play-off heyecanı bugün başlıyor. Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor saat 16.00'da kendi sahasında Afyon Afjetspor'u ağırlıyor...
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off maçları bugün başlıyor...
Kırmızı Grup'ta play-off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor evinde Afyon Afjetspor'u konuk edecek. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Sivas temsilcisi normal sezonu 67 puanla 4. sırada, Afyon ekibi ise 70 puanla 3. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR