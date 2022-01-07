Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor

ANTALYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da devam ediyor.

Kamp yapılan otelin sahasında Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS