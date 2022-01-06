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Sivas Belediyespor'un Antalya kampı başladı

Sivas Belediyespor'un Antalya kampı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da başladı.

ANTALYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da başladı.

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar topla yapılan çalışma ile günü tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam edecek.

Antalya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan Sivas Belediyespor'un kampı 1 hafta sürecek. - SİVAS

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