Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
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Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor

Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve ayak tenisi ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım daha sonra çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Afyon kampına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Afyon kampı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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