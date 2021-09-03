Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Turgutluspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Turgutluspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım idmana koşu ile başladı. Daha sonra duran top, yan top ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, çift kale maçla günü tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanacak olan maç 5 Eylül Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:50:31. #1.16#

title