Sivas Belediyespor, Trabzon Hekimoğlu maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında kendi sahasında Lider Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas ve şut çalışması yapan Sivas temsilcisi, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Trabzon Hemkimoğlu arasında 10 Kasım Çarşamba günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. - SİVAS