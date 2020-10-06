Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
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Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı

06.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:20
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun 4. haftasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını start verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun 4. haftasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını start verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

İdmanı kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Arkan takip etti. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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