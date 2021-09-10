Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında Antalya'da Serik Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında Antalya'da Serik Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar günü çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor bu gece karayolu ile Antalya'ya hareket edecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. Hafta müsabakası Serik Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma Serik İsmail Oğan İlçe Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

TFF, Milli Takım hocalığı için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

 Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İbrahim Altay Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Kylie Jenner Defne Samyeli
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:38:20. #1.17#