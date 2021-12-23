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Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında deplasmanda ligin lideri Sakaryaspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında deplasmanda ligin lideri Sakaryaspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde teknik direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar istasyon çalışması da yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Sakarya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sakaryaspor ile Sivas Belediyespor arasında 26 Aralık Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak. Müsabakada Feridun Daldaş düdük çalacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

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