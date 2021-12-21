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Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin ilk devresinin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin ilk devresinin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan Sivas temsilcisi idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Sakarya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sakaryaspor ile Sivas Belediyespor 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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