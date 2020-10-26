Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır
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Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır

26.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:10
Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 7. hafta maçında Sakaryaspor'a konuk olacak Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 7. hafta maçında Sakaryaspor'a konuk olacak Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.

Sivas Belediyespor bugün akşam karayolu ile Sakarya'ya gidecek.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maç Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır
Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır
Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır
Sivas Belediyespor, Sakarya maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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